Europeo a Roma, tutto nelle mani di Draghi: ecco cosa serve per il sì definitivo!

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a cosa potrà accadere a giugno in Italia con le partite dell'Europeo ancora in bilico:

"Mario Draghi si prepara a respingere la sfida di Erdogan, che spera ancora di spostare a Istanbul le quattro partite dell’ Europeo in programma a Roma. La Turchia è fra i Paesi pronti a sfruttare l’eventuale esclusione dell’Italia (se non arriverà il sì all’ingresso all’Olimpico del 25% del pubblico, requisito richiesto dall’Uefa). Dal governo italiano trapela un cauto ottimismo, ma resta il nodo dei tempi strettissimi, perché l’Uefa attende in queste ore dalla Figc il nulla osta sul minimo dei 15 mila spettatori. Lunedì saranno ufficializzate le città ospitanti (Monaco di Baviera verso il sì, Bilbao sostituita da Siviglia o Madrid, Dublino da Londra o Manchester). Le indicazioni del Cts sono al momento prudenti: solo nei primi giorni di maggio, in base all’andamento della curva della pandemia, si potranno sciogliere le riserve su un numero più alto di spettatori. Ma l’Uefa ha già versato 1 milione per l’affitto dell’Olimpico".