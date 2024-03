Europei a rischio, Spalletti può fare fuori il calciatore del Napoli dalla lista dell'Italia

Si avvicinano sempre di più gli Europei 2024 che si giocheranno in Germania e dove sarà il primo grande trofeo della carriera di Luciano Spalletti da ct della Nazionale dell'Italia. Occhio però alla lista dei convocati che può mostrare alcune sorprese, soprattutto in casa Napoli.

Raspadori, Sinner e Meret

Convocati Italia, Europei a rischio per un calciatore del Napoli

E' Giacomo Raspadori che rischia il posto agli Europei nella lista dei convocati dell'Italia di Spalletti. Come svelato da Il Mattino, Jack dovrà sudare, sgobbare e magari segnare per far parte della spedizione azzurra che difenderà il titolo in Germania da giugno prossimo. Raspadori è sempre stato una sorta di talismano per Spalletti. Sia con il Napoli, sia con la Nazionale. Per lui però appena un gol ed un assist in 7 presenze con Spalletti e, inoltre, la stagione di Raspadori col Napoli è stata altalenante e per questo ora rischia il posto per Euro2024.