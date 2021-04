Euro 2021, circa 16mila spettatori all'Olimpico! Repubblica: è servito l’intervento diretto di Draghi per scongiurare il rischio

Roma avrà la sua sospirata porzione di Europeo: quattro partite. L’Olimpico terrà regolarmente a battesimo il torneo l’11 giugno con Italia-Turchia. Lo stadio sarà aperto al 25% della capienza, come da richiesta dell’Uefa: circa 15.900 il numero degli spettatori probabili. Ne parla Repubblica.

"È servito l’intervento diretto di Draghi per scongiurare il rischio che si stava facendo concreto: l’Italia fuori dall’Europeo itinerante perché impossibilitata a garantire, con due mesi di anticipo e col Cts in dubbio sull’andamento della pandemia e della campagna di vaccinazione, l’ingresso di un quarto del pubblico, come richiesto dall’Uefa per confermare le città ospitanti.

L’Oms nelle file dentro e fuori lo stadio richiede un distanziamento minimo di un metro e mezzo. Un algoritmo, "Skeleton", monitorerà il distanziamento tra le persone, con un alert in caso di necessità. I flussi saranno canalizzati attraverso tunnel retrattili verso le 48 termo-telecamere installate allo stadio. Chi venisse trovato con la febbre andrà in stanze di isolamento"