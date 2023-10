Estigarribia: "In questa Juve rivedo quella di Conte. Anche all'epoca davano Napoli e le milanesi favorite per lo scudetto"

Marcelo Estigarribia ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Riavvolgiamo il nastro e torniamo all’autunno del 2011. In pochi credevano in voi…

«Vedo delle somiglianze. Anche in quella stagione tutti davano in pole Milan, Inter e Napoli, poi sappiamo come è andata a finire (sorride, ndr). Il bello di quell’anno fu che riuscimmo a far ricredere molti: la Juve veniva dal settimo posto e c’erano tanti nuovi giocatori oltre a mister Conte. Si creò subito un bellissimo gruppo. Vincere quando nessuno punta su di te è ancora più esaltante».

Chi vede come rivale più temibile in chiave primo posto?

«Mi aspetto una corsa a 4 come nel 2011/12. Le candidate allo scudetto sono sempre Milan, Inter, Napoli e Juve. Come rosa vedo i nerazzurri più attrezzati rispetto alle altre: hanno 2 giocatori forti per ruolo e stanno andando davvero forte. Nel derby mi hanno impressionato per la facilità con cui hanno vinto contro il Milan, che resta un’ottima squadra. Il Napoli, invece, ha avuto un po’ di problemi e mi sembra meno forte dell’anno scorso. Per questo metto l’Inter favorita».