Espulsione Mario Rui: la reazione del giocatore dopo Empoli-Napoli

Napoli - L'espulsione di Mario Rui in Empoli Napoli è l'unica nota negativa della serata al Castellani. La squadra di Spalletti ha vinto ancora e anche in 10 uomini si è dimostrata superiore agli avversari.

Espulsione Mario Rui in Empoli Napoli: la reazione

E' stato il primo cartellino rosso della stagione per il Napoli e Mario Rui è stato il protagonista in negativo dell'episodio del calcio a Caputo da terra dopo uno scontro di gioco. Il portoghese era stato uno dei migliori in campo fino a quel momento e a fine partita era scuro in volto. A fargli ritrovare il sorriso però è stato il suo agente Mario Giuffredi che era presente al campo e che ha parlato con il giocatore vicino al bus prima della partenza per lasciare lo stadio.