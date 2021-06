Esposito: "Spalletti? A Empoli ci portò alle giostre prima dei playoff! Luciano ha un pregio tipico dei napoletani, c'è un aneddoto"

Serie A - Carmine Esposito, ex attaccante dell’Empoli ai tempi di Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino.

Oggi che effetto le fa vedere l'amico Luciano sulla panchina del suo Napoli?

«Felicità. Ci sentiamo spesso e gli ripeto che è l'allenatore ideale per Napoli. Dentro sei toscano, ma sei anche napoletano, gli ripeto. Perché è un po' come noi: il classico toscanaccio simpatico e allegro. E poi ha un pregio tipico dei napoletani: ti da il cuore. Si innamorerà di Napoli»

Che rapporto avevate?

«Eravamo come due fratelli, racconto un aneddoto. Mi presero all'Empoli per sostituire Melis e gli chiesero la differenza tra lui e me. Melis è il classico attaccante del nord perché va sul fondo e mette duemila palloni in mezzo, mentre Esposito è classico attaccante del sud: gli dai un pallone e fa gol. Da quel momento siamo diventati inseparabili»