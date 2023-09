Esordio Natan, ci siamo quasi: ecco quando potrebbe scendere in campo

Notizie Napoli calcio. "Sarà più pronto dopo queste due settimane, abbiamo fatto un lavoro dedicato. Il tempo che non abbiamo avuto in ritiro lo abbiamo messo a fuoco in questi giorni". Queste le parole di Garcia su Natan, difensore brasiliano arrivato in estate dal Red Bull Bragantino per sostituire Kim.

Natan-Napoli, le ultime sull'esordio

Il centrale carioca si porta dietro un fastidio al ginocchio (in via di guarigione) ed attende il suo esordio in maglia Napoli. Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

C’è tanta attesa per Natan, che si prepara ad esordire, stasera o forse poco dopo, in uno dei sette impegni che gli azzurri dovranno sostenere in 22 giorni.