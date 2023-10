Esonero Paulo Sousa, annuncio atteso già oggi: chi potrebbe sostituirlo

Notizie Calcio Napoli - E’ in arrivo un esonero in arrivo nella giornata di oggi in Campania. E non parliamo ovviamente di Rudi Garcia il quale, nonostante il tracollo di queste ore, avrà ancora tempo per poter dimostrare di essere l’uomo giusto.

Esonero Paulo Sousa, in giornata possibile annuncio

Il riferimento è piuttosto a Paulo Sousa, allenatore della Salernitana seguito anche da Aurelio De Laurentiis in estate per sostituire Luciano Spalletti, che probabilmente pagherà cara la sconfitta di Monza per 3-0 e in generale un inizio di stagione parecchio stentato. La decisione spetterà al presidente Iervolino ma l’annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di oggi come riporta La Repubblica. Per il sostituto sono tre i nomi: Pippo Inzaghi, Petkovic e Fabio Cannavaro.