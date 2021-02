Esonero Gattuso? Gazzetta: si gioca tutto stasera! Ribaltare il Granada vale la conferma, sennò ADL...

Napoli calcio news - La panchina di Rino Gattuso è fortemente a rischio e qualora la remuntada contro il Granada dovesse fallire l'esonero del tecnico non è un'ipotesi da escludere. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che sono in pochi a credere nell'impresa. Secondo la rosea Ringhio si gioca tutto stasera, serve una notte magica per ribaltare il risultato dell'andata. Ci sono due reti da rimontare e bisogna farne una terza per evitare gli eventuali supplemantari, senza subirne.