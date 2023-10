Esonero Garcia, è solo questione di tempo: nel Napoli tira aria di rivoluzione

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al possibile esonero di Rudi Garcia da allenatore del Napoli:

"Monsieur Rudi è volato a Nizza per due giorni di vacanza e dovrebbe ritornare a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti entro mercoledì mattina, se nel frattempo il suo destino non si sarà già deciso. Ma sembra ormai solamente una questione di tempo e nel Napoli tira aria di rivoluzione. I campioni d’Italia non si possono permettere altre figuracce come quella di domenica con la Fiorentina".