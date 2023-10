Esonero Garcia: le modalità previste e quanto costerebbe al Napoli, cifre e dettagli

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le modalità e soprattutto i costi che comporterebbe l'eventuale esonero di Rudi Garcia da parte del presidente De Laurentiis. Leggendo cosa c'è scritto stamattina sul quotidiano, la posizione del tecnico sarebbe più che mai a rischio dopo il colloquio di eri con la dirigenza.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Rudi Garcia, invece, è ancora il tecnico del Napoli. Per il momento: la sintesi di una notte e una mattina di incontri e confronti è che Rudi resta in carica ma la sua posizione è debolissima. Appesa a un filo. A fortissimo rischio e oggetto di valutazioni e riflessioni che non sono e non possono essere slegate dalla difficoltà di reperire un sostituto che sia all’altezza del patrimonio tecnico della squadra.

Nota fondamentale: il contratto triennale di Garcia (opzioni comprese) prevede una clausola a favore del Napoli, e ciò significa che in caso di separazione avrebbe lo stipendio da 2,8 milioni circa garantito fino al 30 giugno e poi il club sarebbe sollevato con una famosissima Pec".