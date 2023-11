CorSera - Esonero Garcia: De Laurentiis ha accantonato l'idea, ma occhio al passo falso con l'Empoli

Ultime notizie SSC Napoli - Anche l'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera si sbilancia sulla situazione in casa Napoli fra De Laurentiis e Garcia:

"Non è l’ultima spiaggia ma Rudi Garcia è un allenatore destinato a stare sul filo. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha sì accantonato l’ipotesi di un ribaltone in panchina, mal tollererebbe però un ulteriore passo falso al Maradona, dove la squadra ha vinto soltanto 2 volte su sette partite. Arriva l’Empoli all’ora di colazione, e per il tecnico francese è l’ennesima prova del nove. Le perplessità del club non sono legate agli obiettivi stagionali — al momento il Napoli è quarto e a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions — quanto all’idea di gioco che questa squadra ancora non riesce ad esprimere in maniera continua".