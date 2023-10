Esonero Garcia, Gazzetta: il Napoli perderebbe gli sgravi fiscali del Decreto Crescita

Calcio Napoli - L'eventuale esonero di Rudi Garcia farebbe perdere gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che evidenzia anche l'importanza di questo aspetto economico fiscale sul futuro dell'allenatore del Napoli.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Insomma, Garcia si gioca il Napoli in una settimana che inizia dal Verona – prima tappa della cavalcata trionfale dello scudetto 2022-23 – al Milan, unica serata nera di una stagione perfetta che ha portato al tricolore. Scherzi da calendario, anche se adesso non si scherza più. Garcia deve svoltare, altrimenti sarà addio, anche costoso: in caso di esonero il Napoli perderebbe i benefici fiscali del Decreto Crescita con cui ha ingaggiato il francese. Cosa non banale, ma nulla se paragonate al rischio di chiudere il campionato fuori dalla zona Champions".