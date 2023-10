Notizie Calcio Napoli - Rudi Garcia riconfermato per necessità virtù in questo momento, ma la sua posizione resta in bilico con le prossime due partite già decisive.

Esonero Garcia, pronto il piano B

Il tecnico, come riporta il Corriere della Sera, malgrado quanto accaduto in queste ore, vuole rispettare il suo contratto e dimostrare di essere all’altezza. Sullo sfondo però resta l’ombra di un altro sostituto, ovvero Igor Tudor, che ha già dato disponibilità al Napoli per subentrare.