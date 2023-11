Il cerchio si chiude attorno ai nomi usciti nelle ultime ore: da Tudor, in pole, a Mazzarri e Calzona. A meno che non si punti sul nome sudamericano, quel Marcelo Gallardo che tanto bene ha fatto al River Plate.

Marcelo Gallardo

Piace Gallardo per la panchina

Come riporta Il Mattino, per prima cosa c’è la trattativa con Tudor e l’attesa della sua decisione: ma si fa fatica a immaginare che pure lui possa rifiutare la panchina dei campioni d’Italia. L’occasione migliore per rilanciarsi.

