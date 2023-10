Esonero Garcia, ADL ha già il sì di Tudor per sostituirlo ma non sarà una decisione immediata: le ultime

Aurelio De Laurentiis avrebbe già il sì di Igor Tudor, affascinato dall’idea di guidare il Napoli e di sedere su una grande panchina italiana dopo le esperienze a Udine e Verona.

Igor Tudor

De Laurentiis ha il sì di Tudor

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Tudor, però, ha uno status diverso da Conte e il suo impatto nello spogliatoio non avrebbe lo stesso effetto immediato. Così, prima di rischiare di nuovo, De Laurentiis darebbe a Garcia una chance da giocarsi nel trittico ravvicinato con Verona, Union Berlin e Milan, ma senza scossa per Rudi non ci sarebbe più appello.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli