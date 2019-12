Esonero Ancelotti, Il Giornale: rischia per miserie umane che si riflettono in quelle finanziarie

News calcio Napoli - Su Il Giornale, Riccardo Signori parla della fine dell’era degli intoccabili sulle panchine:

“Ancelotti trema per miserie umane che si riflettono in quelle finanziarie, dopo aver assaggiato l’ammutinamento di una banda di prime donne in Germania. Oggi è l’unico fra i primi 5 tecnici top italiani degli ultimi 40 anni, con Sacchi, Capello, Trap, Lippi, ad essere ancora in panchina: il tempo non lascia indenni. Il nucleo familiare, che il mister si porta dietro, non sempre è apprezzato all’interno di uno spogliatoio: si tratti di Napoli o di Monaco. L’esonero del Real fu un atto di ingiustizia, quello del Bayern un alto tradimento dei giocatori, la storia di Napoli ha creato crepe sulla sua credibilità gestionale e sull’apprezzata qualità di tecnico: comunque vada, non sarà più l’Ancelotti di un bel tempo che fu”.