Esonero Ancelotti, CorSport: ADL aveva già contattato allenatori il 4 dicembre. Tra i motivi della scelta c'è anche Elmas fuori ruolo

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta nel dettaglio quando è maturata la scelta di Aurelio De Laurentiis di dare l'addio a Carlo Ancelotti. L'input è arrivato in un summit avvenuto il 4 dicembre a Roma tra presidente, Giuntoli, Chiavelli ed il capo scouting Micheli. La sconfitta con il Bologna ha spalancato di fatto la crisi ed aperto all'esonero di Ancelotti.

ESONERO ANCELOTTI: TRA LE MOTIVAZIONI L'UTILIZZO DI ELMAS

Il casting per sostituire Ancelotti è iniziato proprio da De Laurentiis già il 4 dicembre: il patron ha contattato Allegri, Spalletti ed infine Gattuso ricevendo l'ok. Giuntoli alla fine si è dovuto arrendere agli eventi e le sue certezze sull'allenatore emiliano sono diventate meno sicure. Lo strappo decisivo per lasciarsi con Ancelotti, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe stato anche dovuto a scelte tecniche come per esempio Elmas esterno. Ma non è l'unica motivazione.