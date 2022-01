Napoli calcio - Buona prestazione di Faouzi Ghoulam contro la Juventus. Il terzino ha giocato per la prima volta in stagione 90 minuti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha promosso nelle pagelle la prova dell'algerino.

"6,5 I 14 minuti stagionali emergono in fase d’avvio ma l’esperienza avrà pure un peso: esiste, perché c’è un passato e tanta ma tanta buona volontà per prendersela con la sorte. Può starci ancora, nonostante quattro interventi chirurgici in altrettante stagioni".