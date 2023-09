Esame Braga per Rudi Garcia: è costretto a dimostrarsi all'altezza della situazione

Napoli - Il Napoli è pronto a riscattarsi dopo le ultime due uscite stagionali. Può farlo in Champions League contro il Braga, dove ci sarà Rudi Garcia che sarà costretto a dimostrarsi all'altezza della situazione subito per evitare di essere messo a rischio con il suo rapporto con ambiente e società. La Champions è considerata un obiettivo di prestigio per ADL come scrive Repubblica.