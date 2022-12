Eroe al Mondiale, Livakovic e quello scatto con la maglia del Napoli: spunta il retroscena | FOTO

Notizie calcio. Livakovic è uno degli uomini copertina dei mondiali di Qatar 2022, avendo trascinato a suon di parate la sua Croazia in semifinale: prestazioni di livello assoluto che hanno catturato le attenzioni del Bayern Monaco, che avrebbe messo il 27enne della Dinamo Zagabria nel mirino dopo l'infortunio di Neuer.

Livakovic con la maglia del Napoli

Dominik Livakovic nel 2016 si metteva in posa sui social con la maglia del Napoli avuta in regalo dal suo amico Rog e ora è il portiere rivelazione del Mondiale: quattro rigori parati con la Croazia per raggiungere la semifinale di stasera con l’Argentina.