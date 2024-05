Erede Zielinski: tre i nomi nella lista del Napoli, la scelta

Calciomercato Napoli - Il Napoli è in cerca di un nuovo colpo da fare in mediana per sopperire alla partenza di Piotr Zielinski che ha già firmato con l'Inter da mesi. Ci sono tre nomi in lista come riporta Il Mattino:

Georgiy Sudakov dello Shakhtar. Il giovane centrocampista ucraino (21 anni) è una stella emergente del firmamento calcistico europeo ed anche per questo la sua valutazione ha avuto un'impennata impressionante (oltre i 50 milioni di euro).

Sebastian Szymanski, 25 anni passaporto polacco e compagno di Nazionale di Piotr (come in foto), in forza al Fenerbahce: per lui 13 reti e qualcosa come 19 assist in questa stagione.

Jacopo Fazzini (21 anni) è la pista italiana, polivalente tuttocampista, reduce dalla salvezza all'ultima giornata con i toscani e desideroso di cimentarsi in un club con ambizioni di prima fascia.