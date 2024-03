Erede Osimhen al Napoli, CorSport: 4 profili seguiti dagli azzurri

Chi prenderà il posto di Victor Osimhen al Napoli? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono 4 i nomi che il Napoli sta monitorando con molta attenzione per sostituire l'attaccante Osimhen sul quale c'è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro valida solo per l'estero. Gli obiettivi fissati giocano tutti in Europa e si dividono tra Ligue 1, Eredivisie, Serie A ed infine anche la Bundesliga.

