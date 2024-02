"Entra e rimuove la catastrofe della sconfitta". Ngonge salva il Napoli: le pagelle dei quotidiani

Le pagelle dei quotidiani per Cyril Ngonge che ieri ha salvato il Napoli dalla sconfitta segnando a tempo scaduto nel match contro il Genoa:

Gazzetta dello Sport 7. Il gol premia il modo in cui entra in campo, con la voglia di incidere. Tira da fuori, cerca il dribbling, va anche a riempire l'area e si fa trovare pronto al novantesimo con la non semplice girata.

Corriere dello Sport 6,5. Entra e rimuove la catastrofe della sconfitta non quella di una crisi che rimane.

Il Mattino 6,5. Quasi un marziano. Nel senso che sembra essere diverso in tutto rispetto agli altri: ha corsa, voglia di spaccare ogni cosa. Normale che sia lui a segnare l’1-1.