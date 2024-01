Ennesimo supplizio per i tifosi del Napoli: 90 minuti di sofferenza, la colpa è di tutti ma in primis di De Laurentiis

Napoli - Critica de Il Mattino alla stagione del Napoli iniziata nel peggiore dei modi. Un duro colpo per i tifosi che hanno sofferto ancora una volta con una partita vergognosa:

Contro il Toro è stato l'ennesimo supplizio al quale i malcapitati tifosi del Napoli si sono dovuti sottoporre per 90 minuti di passione e sofferenza. Non servono capri espiatori né alibi. La colpa è di tutti: in primi del presidente, poi dalla dirigenza ai giocatori, passando anche per una guida tecnica (ieri Mazzarri squalificato ha seguito la partita dalla tribuna) che non è riuscita a dare la scossa. Più in basso di così c'è solo da scavare.