Ennesimo flop di Zielinski, voti horror con il Torino: "Cammina, ha perso la bussola"

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Piotr Zielinski dopo Torino-Napoli:

Corriere dello Sport 4. Un po’ mezzala, un po’ largo, un po’ aiuto regista. E sempre poco in tutto quello che fa. Anche al tiro: scivola in area e addio. L’ombra di se stesso.

Il Mattino 4. Un personaggio in cerca d'autore. Vaga in mezzo al campo come se avesse perso la bussola. Ha un sussulto quando innesca Di Lorenzo per l'azione più pericolosa degli azzurri. Scivola sul più bello dopo un filtrante di Raspadori. Tutto il resto è noia, come cantava il Califfo.

Tuttosport 5. Si infiamma un paio di volte sulla trequarti nella prima frazione. Il nulla, per il resto

Gazzetta dello Sport 4. Cammina. Qui non si tratta di giocare male, ma di giocare proprio. Il problema non può essere la fine del contratto con il Napoli. Ha una buona occasione, ma scivola.