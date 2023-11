Ennesimo confronto De Laurentiis-Garcia, Repubblica: ADL prosegue il commissariamento di Rudi e giocatori

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ieri ha rivisto con i giocatori il gol subito in Champions, ed è auspicabile che un errore di organizzazione e posizionamento in campo non si ripeta più, ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

De Laurentiis non si fida di Garcia?

Come scrive il quotidiano,