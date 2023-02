Napoli - Ultime notizie sulla prossima trasferta che si giocherà in Serie A per la squadra di Spalletti, quella di Empoli Napoli. Una partita di cuore per l'allenatore toscano, che proprio vicino lo stadio di Empoli ha la sua azienda agricola e potrebbe restarci per qualche ora per poi rientrare a Napoli e preparare la gara successiva di campionato con la Lazio. Una gara di grandi emozioni, che lo scorso anno è costata tanto agli azzurri.