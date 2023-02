Empoli-Napoli: Zielinski ancora una volta tra i migliori in campo

Napoli - Piotr Zielinski si ripete. Dopo essere stato tra i migliori in campo in Champions League contro l'Eintracht Francoforte, anche in campionato dopo qualche giorno il giocatore si dimostra tra i top di Empoli Napoli. Il centrocampista polacco danza sul pallone e fa il bene del Napoli. Decisivo sul gol del vantaggio che ha portato all'autogol di Ismajli.