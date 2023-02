Empoli-Napoli, stadio Castellani sold out: previsti tanti napoletani infiltrati

Calcio Napoli - Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni alle ore 18 allo stadio Carlo castellani di Empoli. Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, all'interno dell'impianto sportivo saranno tanti i sostenitori della squadra di Luciano Spalletti. in poche parole si ripeteranno le scene di La Spezia e Reggio Emilia con il Sassuolo.

Empoli Napoli stadio sold out

Sold out al Castellani che vedrà sugli spalti ben 13.000 persone. Come detto, i residenti in Campania non potranno esserci, ma in quella zona di Toscana sono davvero tanti i tifosi partenopei. Logico dunque aspettarsi una folta rappresentanza in varie zone dello stadio.