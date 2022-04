Napoli Calcio- Esodo azzurro al Castellani di Empoli: come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, saranno davvero in tanti i tifosi partenopei sugli spalti domani alle 15.00. Saranno almeno 3.800 coloro che siederanno tra la Curva Sud e la Tribuna laterale Sud, settore dedicato agli ospiti, ma a questi si aggiungeranno anche i residenti in toscana che troveranno posto in tutte le altre zone dello stadio. Tutti, in fondo, credono ancora in quel sogno...