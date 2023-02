Empoli-Napoli, Spalletti limita le rotazioni a un solo reparto

Empoli-Napoli è in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio Castellani di Empoli. Manca sempre meno al ritorno in campo degli azzurri in campionato per la terza trasferta di fila. Dopo aver vinto 2-0 sia a Reggio Emilia contro il Sassuolo che a Francoforte contro l'Eintracht. Chiudere questo ciclo di 3 trasferte in una settimana con una vittoria sarebbe il non plus ultra per gli azzurri.



Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, le rotazioni in campionato potrebbero essere limitate solo alla difesa, con il rientro certo di Mario Rui e la probabile promozione tra i titolari di Juan Jesus, visto che Kim è diffidato. Restano invece serrati i ballottaggi tra Zielinski ed Elmas a metà campo e Lozano e Politano in attacco.