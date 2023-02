CorSport, Barbano: "Obiettivo stabilizzare un dominio! Spalletti farà bene a dosare le forze con maggior turnover"

Notizie Napoli calcio - Il Napoli vince per 2-0 anche al Castellani ed inanella l'ottava vittoria consecutiva in campionato, proseguendo un cammino record che ha riportato momentaneamente la squadra di Spalletti a +18 dal secondo posto dell'Inter.

Di seguito vi proponiamo un estratto dell'editoriale di Alessandro Barbano, che trovate nella sua interezza sulle colonne del Corriere dello Sport in vendita oggi in edicola:

"Per questo Spalletti farà bene, da oggi in poi, a dosare di più le energie, tornando ad operare il turn over con maggior coraggio. Dopo lo schiaffo subito dalla Cremonese, il tecnico è parso osservare una particolare prudenza. Ma se il cosiddetto ‘Napoli due’, cioè una squadra interamente rinnovata con i rincalzi, si è rivelato un azzardo, la conferma in blocco dell’undici più forte, sia pure mitigata da cinque sostituzioni a fine gara, può rivelarsi, nel tempo, usurante. La fatica di giocatori come Osimhen merita, al netto della loro comprensibile voglia di giocare sempre, qualche pausa. Da questo momento in poi l’obiettivo del Napoli non può più essere quello di difendere un record, ma quello di stabilizzare un dominio. La posta in gioco è cambiata”.