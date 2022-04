Empoli-Napoli 3-2, moviola CorSport: promosso a pieni voti Marinelli

Calcio Napoli - La moviola del Corriere dello Sport per Empoli-Napoli promuove l'operato dell'arbitro Marinelli che non ha sbagliato praticamente nulla durante l'arco di una gara davvero molto combattuta.

"Ancora una buona partita per Livio Marinelli, vera sorpresa di questa stagione, che adesso Rocchi proverà a testare in match sempre più importanti (si parla anche di un possibile badge da internazionale l’anno prossimo). Non è stata una partita cattiva, nonostante la posta in palio, prova ne siano i 23 falli fischiati (a fare da contraltare, però, i 5 gialli comminati), con una soglia del fallo abbastanza alta. Limasse un po’ i mezzi comizi che fa in campo. Protesta (poco) l’Empoli per un contatto in area del Napoli con il risultato sullo 0-0: in uscita, Lozano si appoggia sulle spalle di Verre, Marinelli lo considera di gioco, ci sta, anche per la facilità con la quale il giocatore dell’Empoli cade. Lozano, però, ha rischiano proprio perché non è un classico “spalla contro spalla”"