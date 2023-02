Empoli, Luperto: "Felice per il Napoli, ma resto concentrato per dargli un dispiacere. Con Osimhen e Kvara non puoi permetterti errori"

Calcio Napoli - Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli, ha rilasciato una intervista al quotidiano la Nazione. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Noi siamo una squadra abituata a giocare in una certa maniera e così faremo anche contro il Napoli. Atteggiamento e mentalità devono essere sempre vincenti, in campo si dà tutto e poi alla fine si tirano le somme. Ma non partiremo dicendo che qualsiasi risultato va bene.

Napoli? Sicuramente mi fa piacere ritrovare i miei vecchi compagni. Sono contento del percorso che stanno facendo e delle soddisfazioni che si stanno togliendo, ma ovviamente dovrò concentrarmi sull’Empoli e lavorare per dargli un dispiacere. Oshimen, Kvara e gli altri? Non è che ci sono molte ricette o soluzioni. Dovremo cercare di fare la partita perfetta e non sbagliare praticamente niente. Dovremo curare i dettagli e stare attenti, perché alla prima incertezza ti puniscono”.