Empoli, Kovalenko: "Al Napoli il gol più bello della mia carriera. Ma anche se fosse stato brutto lo prendevo lo stesso..."

Ultime notizie Napoli - Viktor Kovalenko, centrocampista dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Kovalenko è nato a Kherson, città dell’Ucraina inizialmente conquistata dai russi e poi liberata. Quando iniziò la guerra, Viktor giocava nello Spezia e non riusciva a dormire per la preoccupazione: «Temo che arrivi all’improvviso una notizia tremenda» raccontò nell’aprile del 2022.

Cosa lascerà questa guerra al suo popolo?

«Il ricordo di una vita che non c’è più, perché quella di adesso è stravolta, diversa, difficile. Ci sono bambini che stanno crescendo senza sapere cosa significhi vivere normalmente. Prima c’è stato il Covid, subito dopo la guerra: per loro la normalità è chiudersi in casa. Come fosse una prigione. E’ tutto assurdo. L’Ucraina è un grande Paese, con una storia, una lingua. Cosa vuole Putin da noi? Sono grato all’Europa per il suo aiuto nei nostri confronti. Finora il momento più bello è stato la liberazione di Kherson. Ma quello ancora più bello sarà la fine della guerra: con la nostra vittoria. Doveva durare poco e invece succedono ancora tante cose brutte».