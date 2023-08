Empoli, Bereszynski: "Zielinski mi ha parlato bene di questa realtà. Spalletti? Con lui periodo prezioso di crescita"

Calcio Napoli - Bartosz Bereszynski, nuovo calciatore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Zielinski mi ha parlato benissimo di Empoli, dove anche lui si è affermato prima di trasferirsi a Napoli. Importante anche il consiglio di Caputo e Tonelli che sono stati con me alla Sampdoria. E in effetti sono bastati due giorni per capire il valore di questo club, molto organizzato e da anni al top del calcio italiano.

Spalletti? Con lui ho vissuto un periodo breve ma intenso e prezioso per la mia crescita professionale. Spero possa riportare l'Italia ai mondiali e magari di affrontarlo con la mia Polonia".