Calcio Napoli - Filippo Bandinelli, centrocampista dell'Empoli, ha rilasciato una intervista al Corriere Fiorentino:

"Il pensiero rimane alla salvezza. La vogliamo raggiungere il prima possibile e giochiamo ogni partita per cercare di portare a casa punti. Le due partite contro Juventus e Napoli rimarranno nella storia dell'Empoli e nella nostra testa per la soddisfazione di aver vinto contro squadre così forti. Poi il derby in casa è stata la partita sicuramente più emozionante".