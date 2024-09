Napoli - Adesso Meret si dovrà fermare per qualche settimana, per la distrazione di secondo grado all’adduttore della gamba sinistra che lo aveva messo ko sabato scorso a Torino: un infortunio fastidioso e confermato dagli esami medici eseguiti ieri mattina alla clinica Pineta Grande. L’emergenza tra i pali preoccupa però relativamente a Castel Volturno, visto che Elia Caprile ha l’esperienza e i mezzi tecnici necessari per non far sentire troppo la momentanea mancanza del suo collega.