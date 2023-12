Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà buone possibilità per quanto riguarda il rientro in campo del terzino sinistro Mario Rui. Per il quotidiano, il calciatore tornerà tra i convocati di una delle due sfide che vedranno il Napoli impegnato a stretto giro (Braga e Cagliari). Una buona notizia per Mazzarri che in questo momento deve fare di necessità virtù in quella zona di campo.