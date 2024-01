Emergenza per Mazzarri, Lindstrom o subito Ngonge titolare in Lazio-Napoli

Napoli - Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima partita con tantissime defezioni tra infortunati, squalificati e Coppa d'Africa. Intanto, ci sono novità sul possibile impiego da titolare di Lindstrom, che quest'anno da quando è arrivato ha avuto tantissime difficoltà e poche occasioni sia con Garcia che con Mazzarri.

Lazio-Napoli: Lindstrom titolare

Assenti Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen in zona offensiva, nel Napoli non restano che Politano e Raspadori certi di un posto, con il nuovo acquisto Ngonge che domenica si giocherà per Lazio-Napoli una maglia da titolare con Lindstrom. A riportarlo è Repubblica.