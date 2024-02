Emergenza finita in casa Napoli, contro il Genoa un possibile esordio assoluto tra gli azzurri

L'edizione in dicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla sfida di sabato tra Napoli e Genoa:

"Il prezioso segnale in controtendenza a cui può aggrapparsi Mazzarri è la fine dell’emergenza, con l’infermeria che per la prima volta dall’inizio della stagione si è finalmente svuotata del tutto. L’unico indisponibile con il Genoa sarà lo squalificato Juan Jesus, il cui posto in difesa sarà preso da Natan o Ostigard. Negli altri reparti c’è invece abbondanza e potrebbe arrivare part time il momento anche di Traorè. Ma dalla panchina sarà pronto a scattare specialmente Osimhen, se riuscirà a recuperare dalla fatica e sarà convocato. C’è bisogno di tutti, di lui di più".