Emergenza Coronavirus, pronta la fase 2: in strada al massimo gruppi da tre persone!

Ultime notizie - La Regione Campania continua a lavorare senza sosta per mettere a punto un piano per la fase 2, quella in cui, per intenderci, inizierà la vera e propria convivenza con il Coronavirus dopo 50 giorni circa di lockdown. C'è tanta curiosità di capire cosa sarà concesso ai comuni cittadini ed a tal proposito arrivano dei chiarimenti sull'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino". Dal 4 maggio in poi si potrà scendere per strada a gruppi di non più di tre persone. Possibile, poi, che già da lunedì possa arrivare il via libera per consentire anche, a partire dal 27 aprile, interventi funzionali alla prevista ripresa di determinate attività nella Fase 2 dell'emergenza. I principali dubbi, allo stato attuale delle cose, sembrano essere relativi al mondo degli studi professionali ed a quello dei negozi di abbigliamento.

Emergenza Coronavirus