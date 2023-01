Elmas titolare contro la Salernitana? Due episodi in casa Napoli confermano il talento del macedone

Se Kvaratskhelia sarà in grado di lavorare in gruppo, allora sarà dei convocati per Salerno, altrimenti Spalletti potrebbe affidarsi a Elmas, uno degli uomini più in forma di questo periodo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Elmas titolare contro la Salernitana?

"Avere o no Kvaratskhelia fa tutta la differenza del mondo, ma dietro al primato del Napoli c’è la capacità di Spalletti di andare oltre le assenze. Le vittorie contro Atalanta, Empoli e Udinese hanno esaltato la forza del gruppo, che ha trovato nel suo sostituto un inatteso ispiratore: Elmas ha segnato il gol da tre punti a Bergamo e poi quello del 3-0 contro l’Udinese, confermandosi prezioso per talento, qualità tattiche e senso del gol"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli