Elmas titolare a Cagliari? Tuttosport: ha dimostrato di poter dare equilibrio, un'altra cosa potrebbe favorirlo

Notizie Calcio - Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, per il Napoli dalla partita di mercoledì al Meazza potrebbe essere presa gran parte della formazione da schierare contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano.

“Elmas ha dimostrato di poter dare maggiore equilibrio, se utilizzato nel ruolo di esterno sinistro. Il riutilizzo del macedone nel tridente d’attacco, potrebbe essere favorito anche dalla condizione non ottimale di Insigne, costretto contro l’Inter a restare in panchina per un indolenzimento al ginocchio, ormai risolto. Callejon a destra ha dimostrato di essere insostituibile e Mertens punta centrale si è meritato da Gattuso un sentitissimo «tanta roba». Il belga dovrebbe essere riconfermato anche perchè Milik, che ieri ha svolto allenamento personalizzato in palestra, è ancora alle prese con una botta al ginocchio subita contro il Lecce”