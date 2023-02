Elmas si completa con Spalletti: già 6 gol questa stagione, 3 nel nuovo anno

Napoli - Elmas si conferma un valore aggiunto del Napoli di Spalletti. Il macedone entra e segna, quest'anno è salito già a 6 gol (4 giocando da titolare e 2 da subentrato). Che parta dall'inizio o entra a gara in corso il diamante del Napoli riesce ad essere sempre decisivo. Nel 2023 è già a 3 gol segnati, l'ultimo il diagonale fulmineo e imparabile per Carnesescchi della Cremonese, per il definitivo 3-0. Con Spalletti è cresciuto ancora di più in tutto: dribbling, visione di gioco e fase difensiva.