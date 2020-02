Elmas esterno alto? Gazzetta: Gattuso non si è inventato niente, lo sta pressando per imparare meglio l'italiano

Il centrocampista macedone del Napoli Eljif Elmas parte per Cagliari col cuore pieno d’orgoglio e la voglia di dimostrare il meglio di se stesso per cogliere l’attimo fuggente. Del resto proprio lontano da Napoli ha dimostrato finora il meglio, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Prestazione positiva contro l’Inter, in un ruolo apparentemente nuovo per lui, nel tridente. Gattuso non si è inventato niente. Ha solo osservato con attenzione le ultime prove con la Macedonia del suo centrocampista. Ha fatto una scelta logica e azzeccata. Fiducia che il macedone ha ricambiato con una prestazione su ritmi alti e con grande attenzione. Rino sta lavorando per plasmare questo giovane “pressandolo” per imparare meglio l’italiano”