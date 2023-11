Eljif Elmas ha avuto il merito di chiudere il derby con la Salernitana col gol del 2-0. Una rete liberatoria dopo un approccio un tantino morbido alla partita. Complice un pizzico di imprecisione, era a serio rischio di altra prestazione anonima.

Eljif Elmas

Elmas ritrova il gol col Napoli

Come ricorda Il Mattino, si tratta del primo gol per lui con la maglia del Napoli in questa stagione e la scelta di Garcia di gettarlo nella mischia è risultata vincente.

