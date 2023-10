Elmas ancora out? CorSport: il macedone si pone domande senza risposte

Notizie calcio. Oggi per Verona-Napoli dovrebbe toccare a Cajuste prendere il posto dell'infortunato Anguissa, con Elmas nuovamente relegato in panchina. Un'altra delusione per il macedone, che con Garcia attende il suo momento e per ora si deve accontentare solo di qualche scampolo di gara.

Verona-Napoli, Elmas verso nuova esclusione

Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

Rudi Garcia s’è sbilanciato, ha preso la maglietta numero 24 di Cajuste e l’ha consegnata ai magazzinieri affinché la allestiscano: l’Anguissa di Verona sarà lo svedesino tutta corsa, fisicità e opposizione, uomo di lotta più che di governo, che lascia Elmas a mordicchiarsi le unghie e a porsi domande senza risposte.