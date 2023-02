Eintracht-Napoli, fuga di notizie da Lisbona: svelata la designazione arbitrale

Calcio Napoli - Chi sarà l'arbitro di Eintracht Francoforte-Napoli? La designazione arbitrale ancora non c'è. L'Uefa non ha infatti reso noto sui suoi canali ufficiali chi sarà il direttore di gara della sfida di martedì sera valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League. Tuttavia nelle ultime ore c'è stato un vero e proprio giallo.

Arbitro Eintracht Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina c'è stata una fuga di notizie da Lisbona. Nel dettaglio è stato svelato in anticipo l’arbitro di Eintracht-Napoli: sarà il portoghese Artus Dias, assistito da Soares e Ribeiro. Al Var il connazionale Tiago Martins